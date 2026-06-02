Mateus Fernandes foi um dos destaques do West Ham - Ben Stansall / AFP

Mateus Fernandes foi um dos destaques do West HamBen Stansall / AFP

Publicado 02/06/2026 13:55 | Atualizado 02/06/2026 13:56

Rio - Arsenal e Manchester United devem travar uma disputa acirrada no mercado de transferências. Ambos monitoram o meia Mateus Fernandes, do West Ham, que foi rebaixado para a segunda divisão, e avaliam formalizar uma proposta em breve, segundo a imprensa inglesa.

Mateus Fernandes, de 21 anos, foi um dos destaques do West Ham na temporada 2025/26, mas não evitou o rebaixamento para a segunda divisão. Ao todo, o jovem meio-campista disputou 42 jogos, marcou cinco gols e deu cinco assistências.

O jovem português é um dos principais ativos do clube londrino. O West Ham avalia negociar a joia em virtude do rebaixamento. Segundo a imprensa inglesa, Mateus Fernandes é avaliado em cerca de 80 milhões de libras (aproximadamente R$ 560 milhões).

Atual campeão inglês, o Arsenal é o favorito na disputa e vê o jogador como uma peça importante dentro de um projeto de renovação. Já o Manchester United, por sua vez, busca reforçar o meio-campo e também pretende fazer uma reformulação.