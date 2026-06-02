Pep Guardiola em entrevista coletiva - Glyn Kirk / AFP

Pep Guardiola em entrevista coletivaGlyn Kirk / AFP

Publicado 02/06/2026 07:34





Segundo a publicação, Guardiola teria esclarecido que não deseja assumir nenhum trabalho neste momento e pretende tirar um período sabático para descansar e passar mais tempo com a família. Sendo assim, a possibilidade dele comandar qualquer time nos próximos meses é muito baixa.



Beckham é o dono do Inter Miami, junto aos irmãos Jorge e Jose Mas. A equipe conta com jogadores conhecidos do futebol europeu nos últimos anos, como Luis Suárez e Rodrigo de Paul.



LEIA MAIS: Pirlo defende que Guardiola seja treinador da Itália: 'Tomara' O técnico Pep Guardiola recusou o convite do ex-jogador David Beckham para assumir o seu time, o Inter Miami, dos Estados Unidos, que conta com Messi no elenco. O treinador seria o principal alvo para substituir Javier Mascherano, demitido no último mês de maio, de acordo com o jornal inglês "The Mirror".Segundo a publicação, Guardiola teria esclarecido que não deseja assumir nenhum trabalho neste momento e pretende tirar um período sabático para descansar e passar mais tempo com a família. Sendo assim, a possibilidade dele comandar qualquer time nos próximos meses é muito baixa.Beckham é o dono do Inter Miami, junto aos irmãos Jorge e Jose Mas. A equipe conta com jogadores conhecidos do futebol europeu nos últimos anos, como Luis Suárez e Rodrigo de Paul.

Trajetória histórica

Guardiola deixou o Manchester City no fim de maio. Pelo clube, conquistou uma Liga dos Campeões e estabeleceu dominância no cenário nacional ao conquistar seis das últimas 10 edições do Campeonato Inglês, incluindo quatro consecutivas.



Além disso, também venceu um Mundial de Clubes, três Copas da Inglaterra, três Supercopas da Inglaterra, uma Supercopa da Uefa e cinco Copas da Liga Inglesa. Ele se tornou o técnico mais vitorioso da história do clube, com 20 títulos, e o que mais disputou partidas na equipe, com 593 jogos.