Pep Guardiola em entrevista coletivaGlyn Kirk / AFP
Segundo a publicação, Guardiola teria esclarecido que não deseja assumir nenhum trabalho neste momento e pretende tirar um período sabático para descansar e passar mais tempo com a família. Sendo assim, a possibilidade dele comandar qualquer time nos próximos meses é muito baixa.
Beckham é o dono do Inter Miami, junto aos irmãos Jorge e Jose Mas. A equipe conta com jogadores conhecidos do futebol europeu nos últimos anos, como Luis Suárez e Rodrigo de Paul.
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Trajetória histórica
Além disso, também venceu um Mundial de Clubes, três Copas da Inglaterra, três Supercopas da Inglaterra, uma Supercopa da Uefa e cinco Copas da Liga Inglesa. Ele se tornou o técnico mais vitorioso da história do clube, com 20 títulos, e o que mais disputou partidas na equipe, com 593 jogos.
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