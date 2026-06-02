Zico postou storie em tom de 'indireta' nesta terça-feira (2)Richard A. Brooks / AFP
Zico faz publicação misteriosa e fãs reagem: 'Alguém vai pagar caro'
Ídolo postou frase enigmática no Instagram e despertou reações entre os internautas
Zico faz publicação misteriosa e fãs reagem: 'Alguém vai pagar caro'
Ídolo postou frase enigmática no Instagram e despertou reações entre os internautas
Botafogo e São Paulo negociam valores para transferência do volante Newton
Clubes discutem modelo de empréstimo com obrigação de compra por metas
Adversário do Brasil na estreia da Copa, Marrocos goleia em amistoso
Seleção marroquina venceu Madagascar por 4 a 0
Flamengo tem interesse na contratação de apoiador argentino
Jogador, de 27 anos, já foi alvo do Fluminense
Federação norueguesa recorre a comitê da Fifa contra prêmio da paz entregue a Trump
Honraria foi entregue ao presidente dos Estados Unidos durante o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo
Scaloni não marca data para aposentadoria de Messi na Argentina: ‘Vai jogar enquanto quiser’
Craque, de 38 anos, está com 'fadiga muscular'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.