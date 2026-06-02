Zico postou storie em tom de 'indireta' nesta terça-feira (2) - Richard A. Brooks / AFP

Zico postou storie em tom de 'indireta' nesta terça-feira (2)Richard A. Brooks / AFP

Publicado 02/06/2026 18:00

Rio - Ídolo do Flamengo e da Seleção, Zico fez uma postagem que mexeu com as redes sociais, na tarde desta terça-feira (2). No Instagram, o Galinho publicou uma imagem no story com a frase "É na dificuldade que a gente vê quem soma e quem some". A publicação deixou dúvidas no ar sobre qual teria sido a motivação.

Veja o story publicado por Zico:

Storie de Zico, postado na tarde desta terça-feira (2) Reprodução / Instagram @zico

Na web, internautas interpretaram a mensagem como uma "indireta" para alguém que, possivelmente, teria prejudicado o ex-craque. Por isso, muitos saíram em defesa de Zico e publicaram frases como "alguém vai pagar caro" e "boa pessoa não é". Confira as reações abaixo: