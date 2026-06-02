Andoni Iraola tem tudo certo para assumir o comando do LiverpoolAdrian Dennis / AFP
O comandante espanhol foi o escolhido para substituir Arne Slot, demitido no último sábado (30). Ele deixou o cargo um ano depois de levar o clube ao título da Premier League.
Para a diretoria, Andoni Iraola é o nome ideal para liderar o novo ciclo do time. O treinador ganhou destaque pelo trabalho realizado no Bournemouth, entre 2023 e 2026.
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