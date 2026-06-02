Andoni Iraola tem tudo certo para assumir o comando do LiverpoolAdrian Dennis / AFP

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Inglaterra - O Liverpool acertou a contratação de Andoni Iraola para comandar o elenco a partir da próxima temporada. As partes já selaram acordo e, agora, só falta o anúncio oficial. As negociações duraram menos de 48 horas, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

O comandante espanhol foi o escolhido para substituir Arne Slot, demitido no último sábado (30). Ele deixou o cargo um ano depois de levar o clube ao título da Premier League.

Para a diretoria, Andoni Iraola é o nome ideal para liderar o novo ciclo do time. O treinador ganhou destaque pelo trabalho realizado no Bournemouth, entre 2023 e 2026.
Antes, passou por AEK Larnaca (Chipre), Mirandés e Rayo Vallecano (Espanha).