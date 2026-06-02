Ivana Knöll foi eleita a musa da Copa de 2022Reprodução / Instagram

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Rio - A musa da Copa do Mundo de 2022, Ivana Knöll, de 33 anos, está pronta para fazer sucesso na edição deste ano. A croata irá atuar como DJ em uma festa em Dallas, no Texas, depois da estreia da seleção do seu país na competição contra a Inglaterra.
 
 
 
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Ela será responsável por comandar a festa na "CTRL Room Dallas", uma boate da região no próximo dia 17, depois da partida entre a Croácia e a Inglaterra. As equipes se enfrentam às 17h (de Brasília), na Virgínia.
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Ivana Knöll foi eleita a musa da Copa de 2022 - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll, modelo e musa da Copa do Mundo 2022 - Reprodução/Redes sociais
Ivana Knöll é musa da Copa do Mundo de 2022 - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll é musa da Copa do Mundo de 2022 - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll sofreu fratura na fíbula direita - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll sofreu fratura na fíbula direita - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll sofreu fratura na fíbula direita - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll sofreu fratura na fíbula direita - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll sofreu fratura na fíbula direita - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll sofreu fratura na fíbula direita - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll sofreu fratura na fíbula direita - Reprodução / Instagram
Ivana Knoll - Reproduação / Instagram
Ivana Knöll foi eleita musa da última Copa do Mundo - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll ao lado de DJ Steve Angello - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll foi eleita musa da última Copa do Mundo - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll foi eleita musa da última Copa do Mundo - Reprodução / Instagram
Ivana Knoll foi musa da Copa de 2022 - Reprodução / Instagram
A modelo e empresária croata Ivana Knöll tem 26 anos - Reprodução / Instagram
A modelo e empresária croata Ivana Knöll tem 26 anos - Reprodução / Instagram
A modelo e empresária croata Ivana Knöll tem 26 anos - Reprodução / Instagram
A modelo e empresária croata Ivana Knöll tem 26 anos - Reprodução / Instagram
A modelo e empresária croata Ivana Knöll tem 26 anos - Reprodução / Instagram
A modelo e empresária croata Ivana Knöll tem 26 anos - Reprodução / Instagram
A modelo e empresária croata Ivana Knöll tem 26 anos - Reprodução / Instagram
Ivana Knoll - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll - Reprodução / Instagram
Ivana Knoll - AFP
Ivana Knöll - AFP
Ivana Knöll - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll - Reprodução / Instagram
Ivana Knöll é uma modelo, influenciadora digital e empresária croata. Ela ficou mundialmente famosa como a "musa da Croácia" durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar, onde chamou a atenção por usar looks ousados com as cores da bandeira do país, mesmo desafiando as leis locais.
Atualmente, Ivana Knöll mora em Miami e é dona da marca de roupas Knoll Doll. Além de ser presença constante em eventos esportivos, ela continua viralizando na mídia e nas redes sociais ao aparecer em grandes eventos internacionais, como em corridas de Fórmula 1. 