Ivana Knöll foi eleita a musa da Copa de 2022 - Reprodução / Instagram

Ivana Knöll foi eleita a musa da Copa de 2022Reprodução / Instagram

Publicado 02/06/2026 18:50

Rio - A musa da Copa do Mundo de 2022, Ivana Knöll, de 33 anos, está pronta para fazer sucesso na edição deste ano. A croata irá atuar como DJ em uma festa em Dallas, no Texas, depois da estreia da seleção do seu país na competição contra a Inglaterra.

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Ela será responsável por comandar a festa na "CTRL Room Dallas", uma boate da região no próximo dia 17, depois da partida entre a Croácia e a Inglaterra. As equipes se enfrentam às 17h (de Brasília), na Virgínia.

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Ivana Knöll é uma modelo, influenciadora digital e empresária croata. Ela ficou mundialmente famosa como a "musa da Croácia" durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar, onde chamou a atenção por usar looks ousados com as cores da bandeira do país, mesmo desafiando as leis locais.

Atualmente, Ivana Knöll mora em Miami e é dona da marca de roupas Knoll Doll. Além de ser presença constante em eventos esportivos, ela continua viralizando na mídia e nas redes sociais ao aparecer em grandes eventos internacionais, como em corridas de Fórmula 1.