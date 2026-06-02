João Fonseca em ação contra o checo Jakub Mensik - Thomas Samson / AFP

João Fonseca em ação contra o checo Jakub MensikThomas Samson / AFP

Publicado 02/06/2026 18:52

O tenista brasileiro João Fonseca, 30º do ranking mundial, resistiu o quanto pôde, mas acabou sendo derrotado pelo tcheco Jakub Mensik (27º), que avançou às semifinais de Roland Garros na noite desta terça-feira (2) com parciais de 6-4, 6-3 e 7-6 (7/3), numa batalha de 2 horas e 44 minutos.

Aos 20 anos, Mensik disputará sua primeira semifinal de Grand Slam na sexta-feira, contra o número 3 do mundo e grande favorito, o alemão Alexander Zverev.

O desta terça-feira foi seu primeiro duelo de quartas de final de Grand Slam, mesma situação vivida por João Fonseca, que vinha de uma campanha impressionante na qual eliminou Novak Djokovic (vencedor de 24 títulos de Slam) e o especialista em saibro Casper Ruud (duas vezes finalista em Paris).

Após ter mostrado tanta garra nas rodadas anteriores, o carioca de 19 anos teve um início bastante hesitante, o que foi aproveitado pelo tenista tcheco, que quebrou o saque logo no início para abrir 3 a 2.

Uma estatística já prenunciava o desfecho da partida: Mensik não havia perdido um único jogo nesta temporada após vencer o primeiro set (um retrospecto de 19 vitórias e nenhuma derrota).

O campeão do Masters 1000 de Miami do ano passado manteve seu ritmo no segundo set, aplicando o mesmo esquema de jogo com o placar empatado em dois games para cada lado.

O brasileiro parecia ficar sem respostas diante da potência do tcheco e de seus reflexos rápidos ao subir à rede. Mensik manteve a pressão, fechando o set no saque de João ao final de um game tenso, que durou nove minutos.

Em uma súbita reação em que mostrou personalidade, o carioca quebrou o saque logo no início do terceiro set, após uma dupla falta de Mensik, que parecia menos incisivo neste set em particular.

O tcheco se viu na defensiva à medida que o brasileiro elevava seu nível de jogo, ficando atrás no placar em 5 a 4, justamente quando se preparava para sacar para encaminhar o set.

Toda a torcida na quadra Philippe Chatrier prendeu a respiração por quase dez minutos enquanto João salvava quatro break points e obtinha um set point a seu favor. Mas o brasileiro acabou sucumbindo à pressão exercida pelo tcheco.

O clima ficou sufocante em 6 a 5, quando João salvou nada menos que seis match points e forçou a decisão do set para o tie-break.

Mas Mensik, mostrando maior consistência, retomou o controle da partida e ampliou sua sequência invicta, garantindo sua 20ª vitória de 2026 em jogos em que venceu o primeiro set.