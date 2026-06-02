Éderson em treino da seleção brasileira nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF

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O Dia
Rio - O Manchester United parece ter encontrado o substituto para o lugar de Casemiro. O gigante inglês avançou nas conversas para contratar o volante brasileiro Éderson, da Atalanta, da Itália, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. A expectativa é que o anúncio seja realizado em breve.
Após terminar em terceiro lugar no Campeonato Inglês, o Manchester United planeja uma reformulação no elenco, mas sem perder a competitividade. Casemiro, de 34 anos, tinha contrato até junho deste ano e decidiu não renovar o vínculo. Éderson, por sua vez, tem 26 e era um dos pilares da Atalanta.
Na temporada atual, Éderson disputou 41 jogos, marcou três gols e deu duas assistências. O volante foi peça importante para o time de Bérgamo carimbar a classificação para a Liga Conferência na próxima temporada. No Manchester United, jogará a Liga dos Campeões.
Revelado no Cruzeiro, Éderson também teve passagens por Corinthians e Fortaleza. Em 2024, foi convocado pela primeira vez para defender a seleção brasileira. O volante estava na Atalanta desde 2023, onde jogou 180 jogos, marcou 16 gols e deu seis assistências, além de conquistar o título da Liga Europa em 2023/24.