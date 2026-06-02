Éderson em treino da seleção brasileira nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF
Volante brasileiro acerta com o Manchester United e substituirá Casemiro
Jogador da Atalanta está perto de ser anunciado como novo reforço do clube inglês
Volante brasileiro acerta com o Manchester United e substituirá Casemiro
Jogador da Atalanta está perto de ser anunciado como novo reforço do clube inglês
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