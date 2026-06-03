André Jardine em jogo do América-MEXAlfredo Estrella / AFP
América-MEX anuncia a saída do técnico André Jardine
O brasileiro teve uma passagem histórica à frente do time mexicano
América-MEX anuncia a saída do técnico André Jardine
O brasileiro teve uma passagem histórica à frente do time mexicano
Projeto social de Rio das Pedras celebra títulos em competição de jiu-jítsu
No total, 11 jovens da iniciativa saíram campeões em suas respectivas categorias
Eagle, Botafogo social e SAF assinam acordo pela recuperação judicial
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) aconteceu nesta quarta-feira (3)
Confira datas e horários dos jogos do Vasco nos playoffs da Sul-Americana
Cruz-Maltino precisa superar o Independiente Medellín para ir às oitavas da competição
Veja datas e horários dos jogos das oitavas de final da Libertadores
As partidas acontecerão no mês de agosto
Carlo Ancelotti testa mudanças em treino da seleção brasileira
Atividade contou com a presença de torcedores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.