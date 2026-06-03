André Jardine em jogo do América-MEX - Alfredo Estrella / AFP

André Jardine em jogo do América-MEXAlfredo Estrella / AFP

Publicado 03/06/2026 22:55

O técnico brasileiro André Jardine deixou o comando do clube mexicano América nesta quarta-feira (3), após uma passagem de três anos na qual conquistou seis títulos, incluindo três campeonatos nacionais consecutivos.

Com Jardine no comando, 'Las Águilas' (Águias) chegaram a quatro finais de campeonato consecutivas, embora não tenham obtido sucesso nas tentativas de vencer a Copa dos Campeões da Concacaf e a Leagues Cup.

"Após diversas reuniões, o Clube e André Jardine acordaram mutuamente encerrar a passagem do treinador e de sua comissão técnica à frente das 'Águilas'", anunciou a diretoria do clube em um comunicado.

Além do tricampeonato da liga mexicana, que abrangeu os torneios Apertura 2023, Clausura 2024 e Apertura 2024, Jardine conduziu o América à erguer o troféu de 'Campeón de Campeones' (Campeão dos Campeões) de 2023-2024, da Supercopa da Liga de 2024 e da Campeones Cup de 2024.

O treinador brasileiro conquistou esses títulos em suas primeiras 100 partidas como técnico das 'Águilas'.

Em seu comunicado, o América reconheceu Jardine como o técnico "mais vitorioso" da história do clube.

No recente torneio Clausura 2026 e na Copa dos Campeões da Concacaf, o América foi eliminado nas quartas de final.

Jardine, de 46 anos e natural de Porto Alegre, comandou as 'Águilas' em uma passagem que abrangeu 162 partidas, com um retrospecto de 85 vitórias, 41 empates e 36 derrotas.

Após conquistar a medalha de ouro com a seleção brasileira nos Jogos de Tóquio 2020, Jardine chegou ao futebol mexicano em 2022 para comandar, primeiro, o Atlético San Luis e, depois, o América.