Alunos do Ecoar Rio das Pedras - Divulgação

Alunos do Ecoar Rio das PedrasDivulgação

Publicado 03/06/2026 22:45 | Atualizado 03/06/2026 23:08

Rio - O 'Desafio de Jiu-jitsu', organizado pelo professor Otávio Duarte, dentro do evento 'WOCS 63', no Clube Oásis da Barra da Tijuca, contou com a presença de 15 alunos do projeto Ecoar Rio das Pedras. No total, 11 jovens da iniciativa, entre sete e 15 anos de idade, saíram campeões em suas respectivas categorias, no sábado (30).

O Ecoar é um projeto socioesportivo que oferece gratuitamente aulas de diversas modalidades esportivas para comunidades carentes de todo o estado do Rio de Janeiro. O núcleo no Rio das Pedras é é capitaneado pelos mestres e irmãos Renato Corrêa e Fábio de Oliveira (Larvinha).

Eles ensinam jiu-jítsu a crianças e adolescentes majoritariamente da comunidade da Zona Oeste há dois anos, sendo assistidos com tatames, uniformes e a remuneração aos professores. O Ecoar assiste a um total de 87 núcleos em todo o estado do Rio.



Um dos professores é o faixa-preta de jiu-jítsu Renato Corrêa, que falou sobre ter alunos alavancados nas competições pelas aulas: "É uma realização! Com essas conquistas, mais pessoas estão vendo que o projeto é sério. Temos atletas saindo do Rio por conta do nosso desempenho nessas competições. Antes, trabalhávamos com 12 tatames velhos, até que o Ecoar trouxe vários outros novos e uniformes. Isso nos deu credibilidade e confiança para chegar aonde estamos chegando".



O Ecoar Rio das Pedras conta com 80 alunos, todos menores de idade, e oferece aulas às segundas, quartas e sextas-feiras.