Homenagem para Matheus Gonçalves, em BanguReprodução
Revelado pelo Rubro-Negro, Matheus Gonçalves disputou 57 partidas pelo time carioca, marcou seis gols e conquistou seis títulos antes de seguir para o futebol saudita.
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Homenagem para Matheus Gonçalves, em BanguReprodução
Ex-Flamengo, Matheus Gonçalves é homenageado com mural em Bangu
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