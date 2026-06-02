Homenagem para Matheus Gonçalves, em Bangu - Reprodução

Homenagem para Matheus Gonçalves, em BanguReprodução

Publicado 02/06/2026 19:55

Rio - O ex- Flamengo Matheus Gonçalves recebeu uma homenagem especial em Bangu, bairro onde foi criado e deu os primeiros passos no futebol. Amigos do jogador inauguraram um mural em sua homenagem na praça em frente à quadra onde ele costumava jogar bola durante a infância.

A obra foi produzida pelo artista Pablo Bizu e tem como principal objetivo inspirar crianças e jovens da comunidade, mostrando que um atleta de destaque internacional surgiu daquele mesmo local.



“Fiquei muito feliz e emocionado quando vi o mural. É um lugar que faz parte da minha história, onde passei grande parte da minha infância sonhando em ser jogador de futebol. Saber que essa homenagem foi feita pelos meus amigos e que pode servir de inspiração para tantas crianças do bairro torna tudo ainda mais especial. Espero que elas olhem para esse mural e entendam que, com trabalho, dedicação e fé, é possível realizar os próprios sonhos”, afirmou Matheus.



Revelado pelo Rubro-Negro, Matheus Gonçalves disputou 57 partidas pelo time carioca, marcou seis gols e conquistou seis títulos antes de seguir para o futebol saudita.

Em sua primeira temporada pelo Al-Ahli, o meia-atacante participou de 34 jogos, anotou quatro gols e distribuiu quatro assistências, além de integrar o elenco campeão da Liga dos Campeões da Ásia.