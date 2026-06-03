Comemoração de Paulinho, que rendeu a punição pelo STJDCesar Greco / Palmeiras
Torcedores do Palmeiras criticam punição de Paulinho por gesto contra o Flamengo
Suspensão causou 'alvoroço' entre os palmeirenses nas redes sociais
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