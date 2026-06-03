Comemoração de Paulinho, que rendeu a punição pelo STJD - Cesar Greco / Palmeiras

Comemoração de Paulinho, que rendeu a punição pelo STJDCesar Greco / Palmeiras

Publicado 03/06/2026 14:12

São Paulo - A punição do atacante Paulinho, do Palmeiras , confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta-feira (3), não caiu bem entre os palmeirenses. Em virtude de um gesto considerado "obsceno" pelo Tribunal, em comemoração de gol contra o Flamengo, o atacante terá que cumprir um jogo de suspensão após a pausa para a Copa.

Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras apontaram a decisão da Justiça como um caso de favorecimento ao Rubro-Negro. Além disso, usaram palavras como "patético" e "absurdo" para definir o ocorrido e cobraram até Leila Pereira, a presidente palmeirense, por um posicionamento.

O principal argumento usado pelos internautas para criticar a decisão foi de que a comemoração de Paulinho fazia referência ao movimento Dedo Para o Alto (DPA), conjunto de torcidas organizadas do qual o Palmeiras, representado pela Mancha Verde, faz parte. Confira as reações abaixo: