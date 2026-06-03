Rio — O atacante Paulinho, do Palmeiras, foi punido nesta quarta-feira (3) com uma partida de suspensão, por provocar a torcida do Flamengo com um gesto obsceno enquanto comemorava um gol no jogo entre as equipes, no último dia 23 de maio. O atleta ficará fora da partida contra o Coritiba, após a volta da Copa do Mundo.
Na ocasião, após marcar o terceiro gol na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo por 3 a 0, Paulinho comemorou mostrando os dedos médios, um gesto tradicional de uma torcida organizada palmeirense, em direção aos rubro-negros nas arquibancadas.
A Procuradoria do STJD afirmou que o atacante "dirigiu-se à torcida mandante de forma ostensiva e provocativa, em direção aos torcedores do Flamengo no Maracanã".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.