Comemoração de Paulinho, que rendeu a punição pelo STJDCesar Greco / Palmeiras

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Rio — O atacante Paulinho, do Palmeiras, foi punido nesta quarta-feira (3) com uma partida de suspensão, por provocar a torcida do Flamengo com um gesto obsceno enquanto comemorava um gol no jogo entre as equipes, no último dia 23 de maio. O atleta ficará fora da partida contra o Coritiba, após a volta da Copa do Mundo.

O jogador havia sido absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na última quinta-feira (28). No entanto, a Procuradoria não aceitou a decisão e entrou com um recurso, levando o caso ao Tribunal Pleno, a última instância do órgão jurídico, conforme a 'ESPN', onde a penalização acabou definida. O clube paulista não pode mais recorrer.
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Na ocasião, após marcar o terceiro gol na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo por 3 a 0, Paulinho comemorou mostrando os dedos médios, um gesto tradicional de uma torcida organizada palmeirense, em direção aos rubro-negros nas arquibancadas.

A Procuradoria do STJD afirmou que o atacante "dirigiu-se à torcida mandante de forma ostensiva e provocativa, em direção aos torcedores do Flamengo no Maracanã".