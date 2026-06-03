Leclerc em ação durante o treino livre do GP de Miami, nos Estados UnidosCharly Triballeau / AFP
Ferrari renova contrato de Charles Leclerc: 'Feliz em continuar esta jornada'
Piloto monegasco disputa temporadas de Fórmula 1 pela Ferrari desde 2019
Ferrari renova contrato de Charles Leclerc: 'Feliz em continuar esta jornada'
Piloto monegasco disputa temporadas de Fórmula 1 pela Ferrari desde 2019
Jogador deixa concentração de seleção para fazer provas da escola
Mesmo assim, atacante estará à disposição para o amistoso entre Polônia e Nigéria
Arrascaeta tem lesão confirmada e aguarda definição sobre possível corte da Copa
Uruguai estreia no Mundial em 15 de junho, contra a Arábia Saudita
Censo da Copa do Mundo aponta curiosidades sobre os quase 1.250 jogadores
Brasil é um dos 10 países com mais jogadores convocados que atuam na liga nacional
Vasco terá reforço de lateral-esquerdo na reapresentação do elenco, no fim de junho
Paulinho, do América-MG, havia assinado pré-contrato no início do ano
Jungle Fight 151 anuncia card com semifinais do Fight do Milhão em São José dos Campos (SP)
Evento acontece no próximo sábado (6/6), na Farma Conde Arena, com transmissão ao vivo pela Globo, SporTV e Combate