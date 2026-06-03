Oskar Pietuszewski em ação durante jogo da seleção polonesaReprodução / Instagram @o.pietuszewski

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Aos 18 anos, Oskar Pietuszewski precisou deixar a concentração da Polônia para fazer provas da escola na terça-feira (2). O garoto, que está no ensino médio, ficou fora do treino de Jan Urban.

A ausência já estava programada e, assim, o atacante não será problema para encarar a Nigéria, nesta quarta-feira (3), às 15h45 (de Brasília), em Varsóvia. 
O amistoso faz parte dos planos do país depois de ficar fora da Copa do Mundo. A seleção perdeu a vaga para a Suécia, na decisão da repescagem europeia para o torneio. 
Oskar Pietuszewski soma três gols e duas assistências em 18 jogos pelo Porto nesta temporada. Ele foi titular e atuou por 45 minutos na derrota da Polônia para a Ucrânia, no último domingo (31). 