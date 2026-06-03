Mbappé, Bellingham e Vini Jr serviram de modelos na divulgação do uniforme - Divulgação / Real Madrid

Mbappé, Bellingham e Vini Jr serviram de modelos na divulgação do uniformeDivulgação / Real Madrid

Publicado 03/06/2026 08:28 | Atualizado 03/06/2026 09:18

O Real Madrid anunciou, na manhã desta quarta-feira (3), o seu uniforme principal para a temporada 2026/27. O clube divulgou, nas redes sociais, fotos da nova camisa, feita pela Adidas e que mantém o tradicional branco como cor predominante, mas inclui detalhes rosas e verdes nas mangas e golas, respectivamente.

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A campanha de lançamento contou com Jude Bellingham, Vini Jr e Kylian Mbappé como modelos principais. Em comunicado, a equipe espanhola destacou como o uniforme serve para celebrar o "legado de elegância do Real Madrid".



LEIA MAIS: Copa do Mundo pode definir futuro de Vini Jr no Real, diz jornal A campanha de lançamento contou com Jude Bellingham, Vini Jr e Kylian Mbappé como modelos principais. Em comunicado, a equipe espanhola destacou como o uniforme serve para celebrar o "legado de elegância do Real Madrid".

"Este uniforme apresenta um design moderno que incorpora elementos gráficos inspirados nas joias da coroa do escudo do clube, refletindo excelência, sofisticação e uma mentalidade vencedora", aponta o texto. A camisa ainda tem uma tecnologia para maximizar a circulação de ar e manter os jogadores frescos durante os jogos.