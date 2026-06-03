Mbappé, Bellingham e Vini Jr serviram de modelos na divulgação do uniformeDivulgação / Real Madrid

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O Real Madrid anunciou, na manhã desta quarta-feira (3), o seu uniforme principal para a temporada 2026/27. O clube divulgou, nas redes sociais, fotos da nova camisa, feita pela Adidas e que mantém o tradicional branco como cor predominante, mas inclui detalhes rosas e verdes nas mangas e golas, respectivamente.
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Uniforme do Real Madrid para a temporada 2026/27 - Divulgação / Real Madrid
Trent Alexander-Arnold com o novo uniforme do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid
Camisa tem detalhe verde na gola - Divulgação / Real Madrid
Uniforme mostra detalhes do número e o nome do jogador - Divulgação / Real Madrid
Mbappé, Bellingham e Vini Jr serviram de modelos na divulgação do uniforme - Divulgação / Real Madrid

A campanha de lançamento contou com Jude Bellingham, Vini Jr e Kylian Mbappé como modelos principais. Em comunicado, a equipe espanhola destacou como o uniforme serve para celebrar o "legado de elegância do Real Madrid".

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"Este uniforme apresenta um design moderno que incorpora elementos gráficos inspirados nas joias da coroa do escudo do clube, refletindo excelência, sofisticação e uma mentalidade vencedora", aponta o texto. A camisa ainda tem uma tecnologia para maximizar a circulação de ar e manter os jogadores frescos durante os jogos.