Marcelo Teixeira, presidente do SantosRaul Baretta/ Santos FC.
Presidente do Santos defende conduta da CBF e diz que Neymar atuou sem estar 100%
Atacante está se recuperando de lesão na panturrilha
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