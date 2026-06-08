Marcelo Teixeira, presidente do Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Marcelo Teixeira, presidente do SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 08/06/2026 15:25

Rio - O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, minimizou qualquer conflito com a CBF em relação a contusão de Neymar. O mandatário defendeu a conduta da entidade em relação ao tratamento da panturrilha direita e contou que o camisa 10 atuou pelo Peixe sem estar 100%.

"É uma decisão, hoje, adotada pela CBF e o departamento médico. Correto. Como disse o treinador, ele não precisa testar o jogador em um amistoso. Ele já sabe como ele está e como vai contar com ele. Tudo isso são critérios adotados e eu concordo porque nós devemos chegar bem na Copa do Mundo e tenho certeza que o Neymar corresponderá às expectativas", disse em entrevista ao programa "CNN Esportes S/A".

O presidente afirmou que o camisa 10 tem total condições de atuar na Copa do Mundo e que fez parte da comissão técnico do Santos poupá-lo para que ele chegasse bem na competição.

"Ele atuaria. É uma contusão que incomoda. Como já tivemos aqui. O Neymar foi poupado em algumas partidas estrategicamente por parte da comissão técnica, o departamento médico. Mas, ao mesmo tempo, em outros jogos decisivos, onde também não estava 100% da sua condição, ele atuou", concluiu.