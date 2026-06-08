Bruno Guimarães admite que jogadores ainda não sabem qual será o time titular da Seleção na Copa - Rafael Ribeiro/CBF

Bruno Guimarães admite que jogadores ainda não sabem qual será o time titular da Seleção na CopaRafael Ribeiro/CBF

Publicado 08/06/2026 15:00

novo astro francês disse não saber dizer um destaque do Brasil, enquanto falou ao menos um nome sobre outros países..

Bruno Guimarães pediu mais respeito à seleção brasileira e também aos jogadores, ao responder sobre uma declaração polêmica de Olise. Oenquanto falou ao menos um nome sobre outros países..

"Muita gente faz coisa para aparecer, ninguém tem cinco estrelas no peito. Temos grandes jogadores nos melhores times do mundo. Temos que dar o devido respeito aos nossos jogadores. As pessoas na Inglaterra respeitam muito o Brasil. Não significa que o favorito vai ganhar, mas a gente está no bolo", disse o volante em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (8).



Bruno Guimarães avalia esquemas táticos



Atualmente, a seleção brasileira aparece entre os favoritos mais pela tradição do que pelo futebol apresentado. Ainda assim, busca encontrar um time competitivo para a Copa do Mundo em meio aos testes de Carlo Ancelotti, o que deixa dúvidas sobre os titulares na estreia até mesmo para os jogadores, como admitiu Bruno Guimarães.



A principal questão se dá em relação a qual esquema será utilizado, com a tendência de que os quatro atacantes no 4-2-4 deem lugar a três jogadores do meio de campo no 4-3-3.



"Para atacar, o 4-2-4 te dá mais opções, ao mesmo tempo fica com um time mais direto, não tem aquele jogador no meio que vai fazer a bola chegar na frente. Nesse último jogo (contra o Egito) a gente defendeu melhor (no 4-3-3) em relação ao Panamá. Vai depender de como o mister vai entender o jogo, como é melhor jogar", avaliou o volante.



"Ter um jogador a mais no meio, principalmente nesse último jogo, foi muito interessante para as dinâmicas de um-dois, tabela. Tivemos muitas chances de marcar, mas pecamos nas finalizações. Tenho entrosamento com o Paquetá desde o Lyon e ficou mais fácil para jogar. Mas isso cabe ao mister".



O que a Seleção precisa melhorar



Independentemente do esquema tático, Carlo Ancelotti tem uma característica que não abre mão: a marcação por pressão no ataque. E é justamente nesse ponto que Bruno Guimarães admite que a seleção brasileira precisa trabalhar mais até a estreia.



"Acho que uma das principais coisas que ele pede para nós é a marcação alta. O meu gol é o retrato disso. Concordo que algumas vezes que ficamos expostos foi tentando pressionar e tomamos bola nas costas. Temos que defender melhor principalmente no um-dois e não achar que o cara tocou a bola e não vai passar nas costas. Acreditar que seu rival pode ser perigoso", afirmou.



"Temos uma semana para ajustar isso. Foi algo que eu senti no campo. Pressionamos bem, recuperamos algumas bolas mas as que não conseguimos tomamos contra-ataques".



Outras respostas do jogador brasileiro

Sobre o corte de Wesley

"Acho que todos receberam a notícia com muita tristeza. Para nós, jogadores, estar na Copa do Mundo é o ápice da nossa carreira e você perder ela faltando cinco dias é muito triste. Todos ficaram muito tristes com a notícia. Desejar ao Wesley uma pronta recuperação. Já temos mil motivos para correr, mas ganhamos uma a mais, porque vai ser por ele. E aproveitar para desejar boa sorte para Éderson, que possa somar com a gente".



Como chega a Seleção para a Copa

"Muito confiante, ainda mais depois desses dois amistosos, com duas vitórias e boas atuações individuais e coletivas. A gente sabe que quando começa a Copa do Mundo todo mundo esquece o antes, então o primeiro passo é o mais importante para a gente. Começar com vitória, se Deus quiser, porque tudo se baseia no primeiro jogo. Queremos muito e nos sentimos preparados para começar com o pé direito".



"A sensação é a melhor possível. Nos dois amistosos jogamos, ganhamos, tivemos grandes momentos. Estamos cada vez mais prontos e focados, temos mais uma semana para trabalhar e zerar todas as dúvidas do Mister. Mas a gente se sente preparado, pronto, mal podemos esperar para começar".