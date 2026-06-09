Luis de la Fuente vê outras seleções na briga pelo título mundial - Reprodução / X

Luis de la Fuente vê outras seleções na briga pelo título mundialReprodução / X

Publicado 09/06/2026 16:32



Com a vitória por 3 a 1 sobre o Peru , na noite de segunda-feira, a Espanha alcançou incríveis 30 jogos de invencibilidade sob o comando de Luis de la Fuente. A sequência positiva credencia a campeã de 2010 ao bicampeonato na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. O comandante da Fúria, contudo, prega humildade e alerta sob a forte concorrência em campos norte-americanos.

Desde o 1 a 0 sofrido diante da Colômbia, em amistoso disputado em março de 2024, em Wembley, foram 23 triunfos e sete empates. Números expressivos que De la Fuente procura deixar de lado quando é questionado sob o favoritismo espanhol.



"Estou muito contente com a atuação da equipe, mas somos humildes o suficiente para saber que há muitas seleções que são tão potentes quanto nós (na Copa do mundo)", alertou o treinador após o último amistoso.



A estreia da Espanha está agendada para segunda-feira, diante de Cabo Verde, em Atlanta. A favorita Grupo H ainda desafia a Arábia Saudita (dia 21, novamente em Atlanta) e o Uruguai, em Guadalajara, no México.



Mesmo comedido, De la Fuente não esconde os elogios à seleção da Espanha, em sua visão, "com os seis melhores jogadores do mundo" no meio-campo. Ele destaca Pedri, Gavi, Rodri, Zubimendi, Merino e Fabián Ruiz. E, para sua alegria, a equipe ainda deve estar completa na estreia, com a reabilitação de Lamine Yamal, Nico Williams e Victor Muñoz.



"Acho que todos vão chegar bem e quero transmitir um sentimento de tranquilidade. Todos estão em perfeito estado e vão estar disponíveis no primeiro jogo. Entre eles, Nico, Lamine e Victor", cravou o técnico.