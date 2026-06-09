A Espanha encerrou sua preparação para a Copa do Mundo com uma vitória sobre o Peru por 3 a 1, em amistoso disputado na noite desta segunda-feira (8), em Puebla, México. Após o empate contra o Iraque na última quinta-feira (4), a "Fúria" conseguiu retomar o caminho das vitórias antes do Mundial, com Oyarzabal, Pedri e Gallese (contra) marcarando para os europeus. Jairo Vélez descontou em favor dos sul-americanos.
O primeiro gol foi marcado logo aos dois minutos. Oyarzabal, que atua no Real Sociedad, recebeu na entrada da área e chutou para abrir o placar. Depois, aos 32 minutos, Ferrán Torres cruzou a bola e Pedri escorou para ampliar.
Na segunda etapa, Yeremy Pino cruzou e o goleiro Gallese falhou, marcando gol contra. Ainda deu tempo do Peru descontar, aos 19 minutos, com Vélez se aproveitando de falha do posicionamento na defesa da "Fúria".
A Espanha estreia na Copa do Mundo contra o Cabo Verde, na próxima segunda-feira (15), às 13h, no estádio de Atlanta. A equipe do treinador Luis de la Fuente está no grupo H, junto, também, ao Uruguai e Arábia Saudita.
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