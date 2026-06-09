Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Neymar segue fora, e Ancelotti faz mistério para estreia da Seleção na Copa do Mundo
Camisa 10 permanece com atividades na academia e ainda não tem previsão para treinar no campo
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Estratégia adotada por Didier Deschamps já foi utilizada nos Mundiais de 2018 e 2022
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