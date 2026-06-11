Rio - O México derrotou a África do Sul por 2 a 0 nesta quinta-feira (11), pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026, em partida apitada por Wilton Pereira Sampaio. A atuação do juiz no jogo, que teve três expulsos, repercutiu nas redes. Confira abaixo:
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A atuação do árbitro dividiu opiniões. Alguns internautas consideraram as expulsões corretas. Por outro lado, houve quem criticasse as decisões tomadas pelo brasileiro.
Na ocasião, a primeira expulsão ocorreu no início do segundo tempo. Gutiérrez recebeu ótimo passe e sairia cara a cara com o goleiro, mas sofreu falta de Sithole, que recebeu cartão vermelho direto.
Na reta final, a África do Sul perdeu mais um jogador. O árbitro foi chamado ao monitor do VAR para revisar uma possível agressão de Zwane e decidiu aplicar nova expulsão. Já nos acréscimos, o México também viu Montes ser expulso.
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