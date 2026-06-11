Leverton Pierre HaitiFoto: Vaughn Ridley
O volante já havia desfalcado a equipe na derrota para o Peru, em amistoso preparatório disputado na última sexta-feira. A última vez em que o atleta entrou em campo pela seleção haitiana foi no amistoso com a Islândia, em março.
Leverton Pierre atua pelo Vizela, de Portugal, e, na atual temporada, disputou 11 partidas, nenhuma como titular, sem participações em gols. Já o seu substituto defende o Colorado Springs, dos Estados Unidos, e soma uma assistência em 11 jogos, nove como titular.
O Haiti está no Grupo C e fará sua estreia contra a Escócia no sábado (13), às 22h (de Brasília). Na segunda rodada, enfrentará o Brasil, dia 19, às 21h30. Por fim, encerra sua participação na fase inicial diante do Marrocos, dia 24.
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