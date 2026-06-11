Semelhança entre Amaral e lateral da Àfrica do Sul viralizou nas redes - Reprodução / X

Semelhança entre Amaral e lateral da Àfrica do Sul viralizou nas redesReprodução / X

Publicado 11/06/2026 17:07

O confronto entre México e África do Sul gerou memes nas redes sociais. Internautas afirmaram que o lateral-direito sul-africano Khuliso Mudau é parecido com Amaral, ex-jogador da seleção brasileira, e a comparação viralizou. Confira abaixo:



fotogaleria

De acordo com os internautas, os dois têm muitas características físicas semelhantes, e alguns brincaram que o atleta poderia ser um "filho perdido" do ex-volante.

México e África do Sul estão no Grupo A da Copa do Mundo. A chave também conta com Coreia do Sul e República Tcheca, que se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 23h (de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara.