Lamine Yamal é o grande nome da seleção espanholaJosé Jordan / AFP

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Estados Unidos - Lamine Yamal participou do treino da Espanha nesta quinta-feira (11). A tendência é que o craque esteja à disposição de Luis de la Fuente para a estreia na Copa do Mundo, contra Cabo Verde, segunda-feira (15), às 13h (de Brasília), em Atlanta.

Por um problema na coxa esquerda, o atacante ainda não havia realizado atividades com o elenco desde a chegada aos Estados Unidos. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.
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O garoto de 18 anos não entra em campo desde abril, quando se machucou na vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol. Agora, conseguiu se recuperar para o torneio internacional, o primeiro que disputará na carreira.

Além de Cabo Verde, a Espanha enfrentará Arábia Saudita e Uruguai no Grupo H.