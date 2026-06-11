Lamine Yamal é o grande nome da seleção espanholaJosé Jordan / AFP
Por um problema na coxa esquerda, o atacante ainda não havia realizado atividades com o elenco desde a chegada aos Estados Unidos. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.
O garoto de 18 anos não entra em campo desde abril, quando se machucou na vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol. Agora, conseguiu se recuperar para o torneio internacional, o primeiro que disputará na carreira.
Além de Cabo Verde, a Espanha enfrentará Arábia Saudita e Uruguai no Grupo H.
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