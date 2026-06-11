Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaiaDante Fernandez / AFP
O meia-atacante do Flamengo tem uma lesão grau 2 na panturrilha direita. Já os zagueiros Ronald Araújo e Giménez se recuperam de uma distensão muscular e de uma entorse no tornozelo direito, respectivamente.
Diante dos problemas, Santiago Bueno e Sebastián Cáceres devem ganhar espaço no setor defensivo. No meio-campo, De la Cruz tende a ser titular. Outro que vive expectativa para receber oportunidade na escalação é Canobbio, do Fluminense.
Além da Arábia Saudita, o Uruguai enfrentará Espanha e Cabo Verde no Grupo H.
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