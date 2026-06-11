Em clima de Copa, Sabrina Sato publicou fotos sensuais Reprodução/Instagram

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Rio - Sabrina Sato, de 45 anos, aproveitou a abertura da Copa do Mundo para resgatar fotos usando looks inspirados nas cores da seleção brasileira, nesta quinta-feira (11). Entre os figurinos estão fantasias que a apresentadora, que é rainha de bateria da Vila Isabel e da Gaviões da Fiel, usou em desfiles no Carnaval. 
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Sabrina Sato resgatou fantasias para entrar no clima do Mundial - Reprodução/Instagram
Sabrina Sato posou na praia com camisa do Brasil - Reprodução/Instagram
Sabrina Sato compartilhou look nas cores da bandeira do Brasil - Reprodução/Instagram
Sabrina Sato recordou look de Carnaval nas cores azul, amarelo e verde - Reprodução/Instagram
Em clima de Copa, Sabrina Sato publicou fotos sensuais - Reprodução/Instagram
"Já separou a camiseta da sorte? Por aqui, a torcida começou faz tempo", declarou. 
A mulher de Nicolas Prattes apostou em plumas, predarias e paetês para os looks da folia. Ela também surgiu em cliques na praia com calcinha verde e amarela e camisa azul, ambas decoradas com a bandeira do Brasil. 
A publicação arrancou elogios dos admiradores de Sabrina Sato. "A brasileira mais fashion do mundo!", comentou um perfil. "Ela é um acontecimento...", disse outro. "Simplesmente icônica", declarou um terceiro.  
 
 
 