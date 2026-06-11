Em clima de Copa, Sabrina Sato publicou fotos sensuais - Reprodução/Instagram

Em clima de Copa, Sabrina Sato publicou fotos sensuais Reprodução/Instagram

Publicado 11/06/2026 21:09

Rio - Sabrina Sato, de 45 anos, aproveitou a abertura da Copa do Mundo para resgatar fotos usando looks inspirados nas cores da seleção brasileira, nesta quinta-feira (11). Entre os figurinos estão fantasias que a apresentadora, que é rainha de bateria da Vila Isabel e da Gaviões da Fiel, usou em desfiles no Carnaval.

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"Já separou a camiseta da sorte? Por aqui, a torcida começou faz tempo", declarou.

A mulher de Nicolas Prattes apostou em plumas, predarias e paetês para os looks da folia. Ela também surgiu em cliques na praia com calcinha verde e amarela e camisa azul, ambas decoradas com a bandeira do Brasil.

A publicação arrancou elogios dos admiradores de Sabrina Sato. "A brasileira mais fashion do mundo!", comentou um perfil. "Ela é um acontecimento...", disse outro. "Simplesmente icônica", declarou um terceiro.