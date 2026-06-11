Shakira cantou na abertura da Copa do Mundo 2026Reprodução/Instagram
Shakira fala sobre apresentação na abertura da Copa do Mundo
Artista cantou a faixa 'Dai Dai' antes do jogo entre México e África do Sul
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