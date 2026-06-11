Shakira cantou na abertura da Copa do Mundo 2026 - Reprodução/Instagram

Shakira cantou na abertura da Copa do Mundo 2026Reprodução/Instagram

Publicado 11/06/2026 19:07

Rio - Shakira compartilhou um texto no Instagram Stories após se apresentar na abertura da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (11). A colombiana fez uma perfomance do single "Dai Dai" antes da partida entre México e África do Sul no Estádio Azteca, na capital mexicana.

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"Que este Mundial de 2026 transcorra em paz e seja uma fonte de alegria e união para o mundo. E, principalmente, que lembremos de nossos pequenos campeões que esperam oportunidades, como a educação, para que possam triunfar na vida. Estamos prontos", escreveu a cantora.

A cantora subiu ao palco junto de Burna Boy, com quem lançou a canção oficial da Copa do Mundo 2026. Outros nomes que também se apresentaram na abertura foram os artistas J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Belinda, Maná e Tyla.

Essa não é a primeira vez que uma canção interpretada por Shakira é trilha do evento esportivo. Em 2010, ela lançou "Waka Waka (This Time for Africa)", que é sucesso até hoje. Já "La La La (Brazil 2014) foi apresentada no encerramento da Copa do Mundo e é uma parceria com Carlinhos Brown.