México superou a África do Sul na estreia na Copa do Mundo de 2026 - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

México superou a África do Sul na estreia na Copa do Mundo de 2026William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 11/06/2026 18:05

Copa do Mundo de 2026 começou com vitória mexicana. A seleção comandada pelo técnico Javier Aguirre bateu a África do Sul por 2 a 0 no Estádio Azteca, nesta quinta-feira (11), pela partida de abertura. Quiñones fez o primeiro gol do jogo na etapa inicial. Os sul-africanos encontraram muita dificuldade em campo e viram a situação ficar ainda mais difícil após a expulsão de Sithole. Com um a mais, o time da casa fez o segundo com Raúl Jiménez.

Na reta final, Zwane, da África do Sul, recebeu o cartão vermelho após revisão do árbitro Wilton Pereira Sampaio no monitor do VAR. Nos acréscimos, foi a vez do México, com Montes, ter um atleta expulso.

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As duas seleções voltam a campo na próxima quinta-feira (18), pela segunda rodada do Grupo A. O México medirá forças com a Coreia do Sul, às 22h (de Brasília), em território mexicano. Já a África do Sul vai enfrentar a República Tcheca, a partir das 13h (de Brasília), nos Estados Unidos.

O jogo

Empurrado pela torcida, o México começou a partida em cima da África do Sul e não demorou para abrir o placar. Logo no nono minuto de partida, o goleiro Williams tocou para Sithole, que vacilou no domínio. Lira fez o desarme, e a bola sobrou para Quiñones, que abriu espaço e finalizou para anotar o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026.

Com o passar dos minutos, o México diminuiu o ritmo. A África do Sul, por sua vez, não conseguiu se impor diante desse cenário. Assim, o jogo ficou morno e trazia um cenário tranquilo para a seleção da casa.

Já na reta final do primeiro tempo, o México voltou a pisar no acelerador e teve chances de ir para o intervalo com uma vantagem maior. Quiñones, por exemplo, parou na trave.

Na etapa complementar, logo no primeiro minuto, o México teve uma chance de ouro de fazer o segundo gol. Afinal, o goleiro Williams saiu errado e deixou Fidalgo numa boa, mas ele não aproveitou.



A situação da África do Sul ficou ainda mais delicada pouco depois. Isso porque Gutiérrez recebeu ótimo passe, avançou até a entrada da área e poderia finalizar cara a cara com goleiro, mas sofreu falta de Sithole. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio apresentou o cartão vermelho para o camisa 13.

O México, que tinha a partida sob controle, chegou ao segundo gol aos 22 minutos. Alvarado foi acionado e fez o cruzamento na medida para Raúl Jiménez completar de cabeça e ampliar a vantagem.



Na reta final, a África do Sul perdeu mais um jogador. O árbitro foi chamado ao monitor do VAR para revisar uma possível agressão de Zwane. Depois de olhar o lance, Wilton apresentou o cartão vermelho.

Nos acréscimos, o México também teve um jogador expulso. Mesmo com a inferioridade numérica, a África do Sul conseguiu puxar um contra-ataque. Montes estava sendo driblado e fez falta em Mudau, que estava prestes a invadir a área. O árbitro aplicou o cartão vermelho.