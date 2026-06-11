Cristiano Ronaldo no amistoso entre Portugal e Nigéria - FILIPE AMORIM / AFP

Cristiano Ronaldo no amistoso entre Portugal e NigériaFILIPE AMORIM / AFP

Publicado 11/06/2026 22:34 | Atualizado 11/06/2026 22:35

CR7 publicou no 'X' fotos em treino da seleção de Portugal na terça-feira (9) com a legenda "passo a passo". O perfil da companhia irlandesa, conhecida pelas brincadeiras, compartilhou a publicação e escreveu: "he needs to passo more often (em português, "ele precisa passar mais vezes").

he needs to passo more often https://t.co/6OJ5xbxVCD — Ryanair (@Ryanair) June 11, 2026

A partida marcou a despedida de Portugal de sua torcida rumo à Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo, porém, teve uma atuação abaixo e desperdiçou muitos gols.

A seleção portuguesa estreia na Copa do Mundo na próxima quarta-feira (17), contra a RD Congo. Uzbequistão e Colômbia completam o Grupo K do torneio.