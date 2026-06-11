Cristiano Ronaldo no amistoso entre Portugal e NigériaFILIPE AMORIM / AFP
he needs to passo more often https://t.co/6OJ5xbxVCD— Ryanair (@Ryanair) June 11, 2026
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Cristiano Ronaldo no amistoso entre Portugal e NigériaFILIPE AMORIM / AFP
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Companhia aérea cutuca Cristiano Ronaldo depois de amistoso
Atuação do atacante diante da Nigéria repercutiu
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