Cristiano Ronaldo no amistoso entre Portugal e NigériaFILIPE AMORIM / AFP

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A atuação de Cristiano Ronaldo na vitória de Portugal por 2 a 1 em amistoso contra a Nigéria, disputado na quarta-feira (10), em Leiria, repercutiu. Além de receber críticas de jornais pelo mundo, o atacante foi alvo de uma zoação da companhia aérea Ryanair.
CR7 publicou no 'X' fotos em treino da seleção de Portugal na terça-feira (9) com a legenda "passo a passo". O perfil da companhia irlandesa, conhecida pelas brincadeiras, compartilhou a publicação e escreveu: "he needs to passo more often (em português, "ele precisa passar mais vezes").
A partida marcou a despedida de Portugal de sua torcida rumo à Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo, porém, teve uma atuação abaixo e desperdiçou muitos gols.
A seleção portuguesa estreia na Copa do Mundo na próxima quarta-feira (17), contra a RD Congo. Uzbequistão e Colômbia completam o Grupo K do torneio.