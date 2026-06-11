Cristiano Ronaldo em ação no amistoso entre Portugal e Nigéria - Filipe Amorim / AFP

Cristiano Ronaldo em ação no amistoso entre Portugal e NigériaFilipe Amorim / AFP

Publicado 11/06/2026 10:55

A atuação de Cristiano Ronaldo na vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Nigéria , em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, na última quarta-feira (10), repercutiu na imprensa internacional. Os jornais criticaram o desempenho e os gols desperdiçados pelo astro ao longo da partida.

O ‘As’, da Espanha, classificou o craque como um “enigma” dias antes do primeiro jogo no Mundial: “O camisa 7 teve oportunidades, mas voltou a desperdiçar chances diante do gol adversário. Algo que pode gerar preocupação às vésperas da estreia, já que ele segue como centroavante titular”.

O diário português ‘A Bola’ classificou o duelo como uma “noite cinzenta” para o jogador. Já na França, o ‘RMC Sport’ chamou o atacante de “desajeitado”.

Cristiano Ronaldo fará história ao entrar em campo na Copa do Mundo, já que disputará o torneio pela sexta vez, um recorde. Portugal está no Grupo K, ao lado de RD Congo, Uzbequistão e Colômbia.