Troféu da Copa do Mundo: começa a corrida para uma seleção levá-lo para casa - Fabrice Coffrini / AFP

Troféu da Copa do Mundo: começa a corrida para uma seleção levá-lo para casaFabrice Coffrini / AFP

Publicado 11/06/2026 10:28 | Atualizado 11/06/2026 11:04

Hoje é o dia da Copa do Mundo de 2026! O torneio com recorde de 48 seleções tem início nesta quinta-feira (11) e vai até 19 de julho em três sedes pela primeira vez: Canadá, Estados Unidos e México. Diante da grandiosidade do evento, a Fifa inovou com três cerimônias de abertura, uma em cada país, mas a principal acontecerá certa de 1h30 antes da primeira partida, entre México e África do Sul, às 16h.



Horário da cerimônia de abertura da Copa do Mundo



A previsão é de que a festa que marcará o início da Copa do Mundo comece às 14h30 (de Brasília), no Estádio Azteca. Entre os cantores que participarão do evento, a atração principal é a colombiana Shakira, que cantará a música oficial da Copa, "Dai Dai", junto ao nigeriano Burna Boy.

Além dos dois, também vão participar as mexicanas Lila Downs e Belinda, além das bandas Los Ángeles Azules e Maná, assim como o venezuelano Danny Ocean e os colombianos J Balvin e Ryan Castro.



O cantor mexicano Alejandro Fernández será o responsável pelo hino de seu país e a sul-africana Tyla, pelo da África do Sul. A Fifa também promete uma festa colorida.



Onde assistir à cerimônia de abertura



O show terá transmissão de Globo e SBT (TV aberta), sportv e N Sports (TV fechada), Ge TV (no globoplay) e CazéTV (YouTube, Prime Video, Disney+ e Claro tv+).



Anitta canta na sexta nos Estados Unidos



As outras cerimônias da Copa do Mundo acontecem na sexta-feira. Em Los Angeles, será às 20h30, antes de Estados Unidos x Paraguai. Katy Perry e Future são as principais atrações, com Anitta também presente para cantar junto à tailandesa LISA e ao nigeriano Rema a música "Goals", do álbum musical da Copa.



Além deles, dupla country Dan + Shay entoará o hino americano, com o Purahei Soul, o paraguaio.



Já em Toronto, a festa será por volta das 14h30, antes de Canadá x Bósnia. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince e Nora Fatehi vão cantar, assim como a palestina Elyanna, o rapper francês Vegedream e o DJ bengali Sanjoy.



Onde assistir e horários dos jogos da Copa desta quinta



A primeira partida do torneio, entre México e África do Sul, às 16h, terá transmissão de de Globo e SBT (TV aberta), SporTV e N Sports (TV fechada), Ge TV (no globoplay) e CazéTV (YouTube, Prime Video, Disney+ e Claro tv+).A

outra partida do grupo A, Coreia do Sul x República Tcheca acontece às 23h, em Zapopan, no México. O duelo passará apenas na CazéTV (YouTube, Prime Video, Disney+ e Claro tv+).