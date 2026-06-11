Troféu da Copa do Mundo: começa a corrida para uma seleção levá-lo para casaFabrice Coffrini / AFP
Copa do Mundo começa nesta quinta: onde assistir e horários da abertura e dos jogos
Torneio de 2026 tem duas partidas no dia e show no México durante a tarde
Horário da cerimônia de abertura da Copa do Mundo
Onde assistir à cerimônia de abertura
Anitta canta na sexta nos Estados Unidos
Onde assistir e horários dos jogos da Copa desta quinta
Jornais pelo mundo criticam atuação de CR7 antes da Copa: 'Desajeitado'
Craque português teve mau desempenho diante da Nigéria, em amistoso
Copa do Mundo começa nesta quinta: onde assistir e horários da abertura e dos jogos
Torneio de 2026 tem duas partidas no dia e show no México durante a tarde
Adversário do Brasil, Marrocos perde astro e outro jogador para a Copa do Mundo
Seleção africana já definiu os dois substitutos para integras o elenco
Brasil estreou no estádio da final em quatro Copas, mas todas foram 'azaradas'
Seleção brasileira busca encerrar tabu histórico neste Mundial
Luana Piovani anuncia boicote à Copa do Mundo: 'Não vou assistir'
Apresentadora critica a Fifa e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Seleção mescla geração que tem última chance na Copa com a que busca se consolidar
Campanha pelo hexa conta com experientes no torneio e estreantes que não viram o penta
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.