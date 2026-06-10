Apresentação do FIFA Countdown Concert na Cidade do México - Reprodução / Cazé TV

Apresentação do FIFA Countdown Concert na Cidade do MéxicoReprodução / Cazé TV

Publicado 10/06/2026 23:16

A Fifa promoveu nesta quarta-feira (10), véspera do início da Copa do Mundo de 2026, o FIFA Countdown Concert. O evento foi um show com apresentações de vários artistas em Cidade do México, Toronto, e Los Angeles.

Esta é uma parceria com a Recording Academy, responsável pela premiação do Grammy. As apresentações se revezaram entre as três cidades. O italiano Andrea Bocelli abriu a noite e performou no México.

Na reta final desta apresentação, Bebeto, Mario Kempes e Materazzi apareceram no palco. O capitão do penta, aliás, chegou com o troféu da Copa do Mundo.

O jogo de abertura da Copa do Mundo acontecerá nesta quinta-feira (11). A partir das 16h (de Brasília), México e África do Sul vão medir forças no Estádio Azteca, pela primeira rodada do Grupo A.