Emiliano Martínez em treino da seleção argentinaRonaldo Schemidt / AFP
Goleiro aponta vitória da Argentina nos pênaltis sobre o Brasil na final da Copa
Emiliano Martínez participou de uma dinâmica para escolher vencedores de possíveis confrontos a partir das oitavas
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