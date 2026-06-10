Emiliano Martínez em treino da seleção argentina - Ronaldo Schemidt / AFP

Emiliano Martínez em treino da seleção argentinaRonaldo Schemidt / AFP

Publicado 10/06/2026 22:45

O goleiro Emiliano Martínez participou de uma dinâmica para escolher os vencedores de possíveis confrontos a partir das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e apontou a Argentina campeã com vitória sobre o Brasil nos pênaltis. O perfil da Zoomex em espanhol compartilhou o vídeo por meio das redes sociais.

No cenário da dinâmica, a Argentina enfrentaria a Espanha nas oitavas de final. Na sequência, nas quartas, o adversário seria a França. Já na semifinal, a Albiceleste enfrentaria a Inglaterra.

O Brasil, por sua vez, mediria forças com o Japão na fase oitavas de final. Posteriormente, a Seleção enfrentaria o México nas quartas e a Alemanha na semifinal.

A Argentina estreia na Copa do Mundo na próxima terça-feira (16), contra a Argélia, a partir das 22h (de Brasília), em Kansas City. Áustria e Jordânia completam o Grupo J.