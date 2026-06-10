Irã está no Grupo G do Mundial, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia - Kevin Dietsch / Getty Images via AFP

Irã está no Grupo G do Mundial, ao lado de Bélgica, Egito e Nova ZelândiaKevin Dietsch / Getty Images via AFP

Publicado 10/06/2026 18:00 | Atualizado 10/06/2026 18:14

Rio - O conflito geopolítico entre Estados Unidos e Irã pode ganhar um novo capítulo durante a Copa do Mundo de 2026. O ministro de esportes do país Ahmad Donyamali ameaçou, nesta quarta-feira (10), que a seleção iraniana vai interromper os jogos e deixar o campo em caso de protestos políticos contra o país durante as partidas.

Ahmad Donyamali alertou a Fifa sobre bandeiras não autorizadas e slogans contra a seleção iraniana. A delegação do Irã tem tido dificuldades durante a preparação para a Copa do Mundo por causa do conflito político com os Estados Unidos. Entre os principais problemas estão mudança de base para o México, vistos aprovados de última hora e três amistosos cancelados.

"Informamos à Fifa que, se bandeiras não oficiais forem exibidas ou slogans contra a seleção nacional forem entoados nos estádios onde o Irã jogar na Copa do Mundo, o técnico da equipe será certamente responsável por interromper a partida. Fomos assegurados de que nenhum incidente perturbador ocorrerá no estádio durante a partida contra o Egito", disse Donyamali.

O clima de tensão reflete na preparação do Irã. O deslocamento dos jogadores no México é acompanhado por caminhonetes com soldados da Guarda Nacional, de rifles à mostra. Nesta semana, Federação de Futebol do Irã informou que a cota de ingressos destinada a torcedores iranianos foi revogada dias antes do início da Copa do Mundo. O país tem direito a 8% da carga total de seus jogos.