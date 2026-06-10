Irã está no Grupo G do Mundial, ao lado de Bélgica, Egito e Nova ZelândiaKevin Dietsch / Getty Images via AFP
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