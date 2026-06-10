Daniel Gudjohnsen e Messi conversam após o amistoso entre Argentina e Islândia - Reprodução / Movistar Plus Deportes

Daniel Gudjohnsen e Messi conversam após o amistoso entre Argentina e IslândiaReprodução / Movistar Plus Deportes

Publicado 10/06/2026 16:25

Uma reação de Messi após a vitória da Argentina sobre a Islândia por 3 a 0 viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (10). Ele descobriu, ainda em campo, que enfrentou um dos filhos de Eidur Gudjohnsen, que foi seu companheiro de equipe no Barcelona.

A transmissão da partida flagrou o momento em que Daniel Gudjohnsen se aproxima e começa a conversar com Messi. O vídeo mostra o argentino surpreso e sorrindo.

"Ele me disse: 'Você se lembra de quem eu sou?' Fiquei surpreso, ele me disse que era filho de Gudjohnsen. Não me lembro, ele era pequeno. Lembro-me de tê-lo encontrado por acaso, estando com o pai dele em algum treino, mas não me lembrava", contou Messi, na zona mista.

Messi ficou supreendido por ter jogado contra o filho de Eiður Gudjohnsen, que foi seu colega no Barcelona.pic.twitter.com/UqsQSKVkiX — Cabine Desportiva (@CabineSport) June 10, 2026

Eidur Gudjohnsen defendeu o Barcelona entre as temporadas 2006/07 e 2008/09. Daniel seguiu os passos do pai ao se tornar jogador de futebol. Atualmente, o atacante está no Malmö FF, da Suécia.

Programação da Argentina

O amistoso serviu de preparação da Albiceleste para a Copa do Mundo. Messi iniciou no banco de reservas, mas entrou durante a partida e fez de pênalti o segundo gol da Argentina na vitória sobre a Islândia por 3 a 0.

A equipe de Scaloni estreia na Copa do Mundo na próxima terça-feira (16), contra a Argélia, pelo Grupo J. Os outros adversários são Áustria e Jordânia.