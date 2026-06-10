Camisa azul do Haiti para a Copa do Mundo - Chandan Khanna / AFP

Camisa azul do Haiti para a Copa do MundoChandan Khanna / AFP

Publicado 10/06/2026 14:56

A Fifa pediu alterações na camisa do Haiti para a Copa do Mundo. Isso porque, na avaliação da entidade, o uniforme pode conter mensagens políticas. A informação surgiu em um comunicado da Saeta, empresa responsável pelo desenho da peça.



De acordo com a fornecedora, o foco era homenagear homens e mulheres que contribuem para o futuro do país: “O design final não foi pensado como uma mensagem política. Durante o processo de revisão, a Fifa determinou que certos elementos visuais poderiam ser interpretados de forma diferente por seus regulamentos e pediu modificações”.

Leia mais: ONU pede que EUA 'repensem' política migratória durante a Copa do Mundo



A camisa tem uma ilustração da Batalha de Vertières, que ocorreu em 1803 e é considerada decisiva para a independência haitiana. No entanto, a Saeta não confirmou se foi esse o fator que motivou o pedido da Fifa.



O Haiti está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Brasil, Marrocos e Escócia. A camisa tem uma ilustração da Batalha de Vertières, que ocorreu em 1803 e é considerada decisiva para a independência haitiana. No entanto, a Saeta não confirmou se foi esse o fator que motivou o pedido da Fifa.O Haiti está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Brasil, Marrocos e Escócia.

A nota da Saeta na íntegra:

“Após a histórica classificação do Haiti para a Copa do Mundo da FIFA, a Saeta teve o privilégio de projetar o uniforme para o retorno da seleção nacional ao maior palco do futebol.



Trabalhando em estreita colaboração com a Federação Haitiana de Futebol, nosso objetivo durante todo o processo foi criar uma camisa que celebrasse o orgulho, a resiliência e o espírito do povo haitiano.



Diversos conceitos foram desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo de vários meses e submetidos ao processo padrão de aprovação da FIFA.



O design final apresentado pela Saeta foi concebido como uma homenagem aos homens e mulheres que contribuem todos os dias para o futuro do Haiti e não tinha a intenção de ser uma declaração política.



Durante o processo de revisão, a FIFA determinou que certos elementos visuais poderiam ser interpretados de maneira diferente sob seus regulamentos de equipamentos esportivos e, por fim, solicitou modificações no design.



Embora essa interpretação tenha sido diferente da nossa intenção, a Saeta respeitou o processo e implementou os requisitos finais comunicados pela FIFA.



Continuamos orgulhosos de ter contribuído, ao lado da Federação Haitiana de Futebol, para este momento histórico do futebol haitiano e desejamos à equipe todo o sucesso na Copa do Mundo da FIFA”.