Camisa azul do Haiti para a Copa do MundoChandan Khanna / AFP
De acordo com a fornecedora, o foco era homenagear homens e mulheres que contribuem para o futuro do país: “O design final não foi pensado como uma mensagem política. Durante o processo de revisão, a Fifa determinou que certos elementos visuais poderiam ser interpretados de forma diferente por seus regulamentos e pediu modificações”.
A camisa tem uma ilustração da Batalha de Vertières, que ocorreu em 1803 e é considerada decisiva para a independência haitiana. No entanto, a Saeta não confirmou se foi esse o fator que motivou o pedido da Fifa.
O Haiti está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Brasil, Marrocos e Escócia.
A nota da Saeta na íntegra:
Trabalhando em estreita colaboração com a Federação Haitiana de Futebol, nosso objetivo durante todo o processo foi criar uma camisa que celebrasse o orgulho, a resiliência e o espírito do povo haitiano.
Diversos conceitos foram desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo de vários meses e submetidos ao processo padrão de aprovação da FIFA.
O design final apresentado pela Saeta foi concebido como uma homenagem aos homens e mulheres que contribuem todos os dias para o futuro do Haiti e não tinha a intenção de ser uma declaração política.
Durante o processo de revisão, a FIFA determinou que certos elementos visuais poderiam ser interpretados de maneira diferente sob seus regulamentos de equipamentos esportivos e, por fim, solicitou modificações no design.
Embora essa interpretação tenha sido diferente da nossa intenção, a Saeta respeitou o processo e implementou os requisitos finais comunicados pela FIFA.
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