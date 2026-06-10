Ramon Abatti, Wilton Sampaio (os dois mais à esquerda) e Raphael Claus (primeiro à direita) estarão na Copa do Mundo de 2026 Divulgação / CBF
A informação foi divulgada pelo 'The Times' e tem lastro em fontes ligadas ao corpo técnico. Para efeito de comparação, um juiz com o escudo da entidade internacional ganha R$ 7.600 por jogo no Brasileirão. Se apitar uma partida em todas as 38 rodadas, recebe um total de R$ 288.800, quase metade do pagamento do Mundial.
O valor repercutido na mídia inglesa é de US$ 100 mil, que equivale a R$ 518.620 em conversão direta. Isso é somente por 'bater cartão' na Copa do Mundo. Se um árbitro for mantido para as fases finais, receberá um, ou mais de um, bônus.
Ramon Abatti Abel vai para sua primeira Copa do Mundo após ter se destacado no Mundial de Clubes de 2025, em que apitou Manchester City 2 x 0 Wydad Casablanca e Real Madrid 3 x 1 Pachuca na fase de grupos, e Real Madrid 3 x 2 Borussia Dortmund nas quartas de final. Na segunda partida, acionou o protocolo antirracismo.
Até o momento, o único a já ter agenda definida em 2026 é Wilton Pereira Sampaio, que foi escalado para chefiar em campo a partida de abertura da Copa, no Estádio Azteca, entre México e África do Sul, pelo Grupo A.
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