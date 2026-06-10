Marrocos será o adversário do Brasil na estreia na Copa do MundoAbdel Majid Bziouat / AFP
Abde, que sentiu um desconforto no joelho direito durante o empate em 1 a 1 no amistoso de domingo contra a Noruega, passou por exames médicos para avaliar a gravidade da lesão.
O jogador do Betis precisou deixar o campo na partida contra os noruegueses com o auxílio do médico da seleção e de seu assistente.
Mazraoui também sofreu uma lesão, no ombro, durante o jogo contra a equipe de Erling Haaland.
A ausência do defensor do Manchester United complica a situação do técnico Mohamed Ouahbi, uma vez que seu substituto, o lateral-esquerdo do PSV Eindhoven Anass Salah Eddine, também perdeu os treinos recentes devido a uma lesão.
O lateral-esquerdo Youssef Belammari, do egípcio Al-Ahly, será a única opção para a posição no confronto contra o Brasil caso Mazraoui e Salah Eddine não se recuperem de suas contusões.
Os "Leões do Atlas" enfrentam o Brasil no sábado, em East Rutherford, Nova Jersey, e depois disputam partidas contra Escócia e Haiti pelo Grupo C.
Segundo a imprensa marroquina, Mohamed Ouahbi decidiu manter Ezzalzouli no elenco, na esperança de que ele se recupere a tempo para o último jogo da fase de grupos, contra o Haiti, em 25 de junho, ou para uma eventual participação no mata-mata.
Por outro lado, o defensor Nayef Aguerd, do Olympique de Marselha, participou do treino desta quarta-feira.
Ele estava afastado desde março, quando passou por uma cirurgia para tratar uma pubalgia.
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