Marrocos será o adversário do Brasil na estreia na Copa do Mundo - Abdel Majid Bziouat / AFP

Marrocos será o adversário do Brasil na estreia na Copa do MundoAbdel Majid Bziouat / AFP

Publicado 10/06/2026 18:50

O ponta-esquerda Abde Ezzalzouli, o zagueiro Noussair Mazraoui e o lateral-esquerdo Anass Salah Eddine, todos lesionados, não participaram do treino de Marrocos nesta quarta-feira (10), em Basking Ridge, Nova Jersey, a três dias da estreia da equipe contra o Brasil na Copa do Mundo de 2026.



Abde, que sentiu um desconforto no joelho direito durante o empate em 1 a 1 no amistoso de domingo contra a Noruega, passou por exames médicos para avaliar a gravidade da lesão.



O jogador do Betis precisou deixar o campo na partida contra os noruegueses com o auxílio do médico da seleção e de seu assistente.



Mazraoui também sofreu uma lesão, no ombro, durante o jogo contra a equipe de Erling Haaland.