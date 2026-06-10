Sofyan Amrabat, meia de Marrocos - Foto: Charlotte Wilson - FIFA

Sofyan Amrabat, meia de MarrocosFoto: Charlotte Wilson - FIFA

Publicado 10/06/2026 17:34

Rio - O meia de Marrocos, Sofyan Amrabat, analisou o duelo contra o Brasil na estreia da Copa do Mundo, no próximo sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O jogador afirmou que considera a Seleção favorita para o confronto, mas destacou a confiança da equipe marroquina.



"O que eu espero? O Brasil, eu acho, desde que nasci, sempre foi a seleção com grandes estrelas, jogadores incríveis. Eles têm uma seleção fantástica, então, temos muito respeito por eles. Mas estaremos prontos, vamos dar tudo de nós. E sim, vamos tentar, é claro, vencê-los, porque temos que ter muita confiança em nós mesmos e na nossa qualidade", disse Amrabat em entrevista a 'Fifa'.



"Mais uma vez, com muito respeito por eles, mas não temos medo de ninguém. Acho que o Brasil ainda será o favorito, mas nós também somos bons. E, repito, não temos medo. Temos muita confiança, mas com muito respeito, humildade. E vamos lutar por isso", completou.