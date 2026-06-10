Sofyan Amrabat, meia de MarrocosFoto: Charlotte Wilson - FIFA
"O que eu espero? O Brasil, eu acho, desde que nasci, sempre foi a seleção com grandes estrelas, jogadores incríveis. Eles têm uma seleção fantástica, então, temos muito respeito por eles. Mas estaremos prontos, vamos dar tudo de nós. E sim, vamos tentar, é claro, vencê-los, porque temos que ter muita confiança em nós mesmos e na nossa qualidade", disse Amrabat em entrevista a 'Fifa'.
"Mais uma vez, com muito respeito por eles, mas não temos medo de ninguém. Acho que o Brasil ainda será o favorito, mas nós também somos bons. E, repito, não temos medo. Temos muita confiança, mas com muito respeito, humildade. E vamos lutar por isso", completou.
Marrocos chega para o duelo contra o Brasil em boa fase. Sétima colocada no ranking da Fifa, apenas uma posição abaixo da seleção brasileira, a equipe acumula uma invencibilidade de 29 jogos. A última derrota ocorreu em agosto de 2025, contra o Quênia, por 1 a 0. Nos amistosos preparatórios, a seleção marroquina goleou Madagascar por 4 a 0 e empatou em 1 a 1 com a Noruega.
Já a seleção brasileira terminou as Eliminatórias na quinta colocação, com 28 pontos, e recebeu críticas da torcida pelas oscilações ao longo do ciclo. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil disputou 12 partidas, com sete vitórias, três derrotas e dois empates.
O Brasil está no Grupo C e, além de Marrocos, enfrentará Haiti e Escócia. O confronto contra os haitianos será no dia 19 de junho, às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já a partida diante dos escoceses acontecerá no Hard Rock Stadium, em Miami, no dia 24 de junho, às 19h (de Brasília).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.