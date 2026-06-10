Marrocos será o adversário do Brasil na estreia na Copa do MundoAbdel Majid Bziouat / AFP

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Estados Unidos - Às vésperas da Copa do Mundo, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, projetou a seleção de Marrocos como a futura campeã do torneio e previu uma eliminação precoce para o Brasil. Rivais no Grupo C, as duas seleções se enfrentam na primeira rodada neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

No cenário desenhado pelo político, em entrevista ao jornal britânico 'The Guardian', a equipe africana avançará na liderança do grupo, empurrando a seleção brasileira para a segunda colocação. Essa combinação colocaria a equipe de Carlo Ancelotti frente a frente com o Japão logo na segunda fase (16-avos de final), uma etapa inédita na história das Copas.
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Para Mamdani, a caminhada da Amarelinha terminaria justamente neste primeiro mata-mata contra os asiáticos.
"Eu amo, eu amo o time brasileiro, mas acho que os japoneses são sempre imprevisíveis. Eu acho que os japoneses vão passar", declarou.

Nascido em Uganda e imigrante nos Estados Unidos na infância, o prefeito admitiu que a torcida pelo título inédito de Marrocos tem forte apelo emocional. De acordo com o seu chaveamento idealizado, os marroquinos eliminariam Holanda, Senegal, México e Colômbia antes de baterem a França na grande final, marcada para o dia 19 de julho.

"Vamos seguir a intuição. O coração diz o que quer, então Marrocos", afirmou Mamdani sobre a decisão.