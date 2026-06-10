Marrocos será o adversário do Brasil na estreia na Copa do MundoAbdel Majid Bziouat / AFP
No cenário desenhado pelo político, em entrevista ao jornal britânico 'The Guardian', a equipe africana avançará na liderança do grupo, empurrando a seleção brasileira para a segunda colocação. Essa combinação colocaria a equipe de Carlo Ancelotti frente a frente com o Japão logo na segunda fase (16-avos de final), uma etapa inédita na história das Copas.
Nascido em Uganda e imigrante nos Estados Unidos na infância, o prefeito admitiu que a torcida pelo título inédito de Marrocos tem forte apelo emocional. De acordo com o seu chaveamento idealizado, os marroquinos eliminariam Holanda, Senegal, México e Colômbia antes de baterem a França na grande final, marcada para o dia 19 de julho.
"Vamos seguir a intuição. O coração diz o que quer, então Marrocos", afirmou Mamdani sobre a decisão.
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