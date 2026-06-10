Spike Lee, cineasta americano, no treino da Seleção - Mauro Pimentel / AFP

Spike Lee, cineasta americano, no treino da SeleçãoMauro Pimentel / AFP

Publicado 10/06/2026 16:58

Estados Unidos - O treinamento da seleção brasileira, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, teve uma presença ilustre nesta terça-feira (10). Lenda do cinema americano, diretor de filmes consagrados, como 'Malcolm X' e 'Infiltrado na Klan', Spike Lee marcou presença no CT e, perguntado sobre Neymar, foi direto: "Esse é o meu cara".

Na chegada, 'trajado' com boné e camiseta do Brasil, o cineasta gerou correria entre jornalistas e fotógrafos na zona mista. Além de exaltar o camisa 10 da Canarinho, o diretor declarou sua torcida para a Seleção na Copa do Mundo: "Eu quero que o Brasil ganhe".

Por fim, o astro se mostrou animado para acompanhar a atividade, mas disse que seria só uma visita rápida: "Vim apenas para o treinamento. Eu tenho um jogo para ir hoje à noite", em referência às finais da NBA, liga americana de basquete, entre New York Knicks, seu time do coração, e San Antonio Spurs.

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo neste sábado (13), às 19h (de Brasília), contra o Marrocos. A partida será disputada no MetLife Stadium, também em Nova Jersey, palco da final do torneio. Esta será a primeira rodada do Grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.