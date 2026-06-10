Claudia Sheinbaum, atual presidente do MéxicoYuri Cortez / AFP
Presidente garante que 'tudo está sob controle' no México para a Copa do Mundo
Torneio internacional terá início no país, nesta quinta-feira (11)
Presidente garante que 'tudo está sob controle' no México para a Copa do Mundo
Torneio internacional terá início no país, nesta quinta-feira (11)
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