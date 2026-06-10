Neymar segue em tratamento para disputar a quarta Copa da carreira - Rafael Ribeiro / CBF

Neymar segue em tratamento para disputar a quarta Copa da carreiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 10/06/2026 14:29 | Atualizado 10/06/2026 14:32

Estados Unidos - O atacante Neymar voltou a desfalcar o treinamento com bola da seleção brasileira nesta última terça-feira (9). Enquanto o restante do elenco foi a campo para dar sequência à preparação para a estreia na Copa do Mundo, o camisa 10 permaneceu na academia realizando atividades físicas.



A ausência do jogador pôde ser observada tanto no período do treino aberto à imprensa quanto nos registros divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Apesar de ainda não ter sido reintegrado aos trabalhos com o grupo, a expectativa nos bastidores segue positiva.

Veja vídeo de Neymar na academia

FOCO NA COPA!



Veja parte do treinamento realizado por Neymar!



CBF TV pic.twitter.com/Lkowy8s20H — 365Scores Brasil (@365ScoresBR) June 9, 2026

Na segunda-feira (8), Neymar passou por uma nova avaliação médica. O exame de ressonância magnética indicou uma evolução satisfatória dentro do planejamento traçado pelo departamento médico da seleção.



O atacante se recupera de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, sofrida durante a partida contra o Coritiba, em 17 de maio. Embora a CBF não tenha informado uma previsão para seu retorno aos gramados, a recuperação segue dentro dos prazos estipulados.

"O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da seleção brasileira", informou a entidade em nota oficial.