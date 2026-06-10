Luiz Henrique no último treinamento da Seleção, na terça-feira (9) - Rafael Ribeiro / CBF

Luiz Henrique no último treinamento da Seleção, na terça-feira (9)Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 10/06/2026 13:46

Estados Unidos - Esperança de jogadas agudas e dribles desconcertantes pela Seleção na Copa do Mundo, Luiz Henrique viralizou nas redes sociais por um motivo diferente: sua coordenação motora. Em treinamento junto com os companheiros, o atacante se destacou pela sua aparente falta de controle do próprio corpo e virou motivo de piadas entre os internautas.

Veja vídeo de Luiz Henrique no treino da Seleção:

Os cara zoando o Luiz Henrique treinando kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk vsf pic.twitter.com/tDhFel5grL — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) June 10, 2026

No vídeo, o próprio usuário que grava a televisão faz comentários sobre a coordenação do atacante, ao compará-lo com os companheiros. Uma vez postada e viralizada, a gravação gerou piadas entre os internautas. Alguns falaram que a habilidade de Luiz Henrique para os dribles parte justamente de ele ser "desengonçado", o que confunde o marcador.

Outros torcedores falaram que a linguagem corporal do atacante no treino lembrava muito a época de "pelada" e de "escolinha de futsal", e teve até um outro a publicar que "parece que o cara tá bêbado", em resposta ao vídeo. Confira abaixo as reações: