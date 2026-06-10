Rayan é o mais valioso da seleção brasileira, avaliado em 100 milhões de euros (cerca de R$ 597 milhões) - Mauro Pimentel / AFP

Rayan é o mais valioso da seleção brasileira, avaliado em 100 milhões de euros (cerca de R$ 597 milhões) Mauro Pimentel / AFP

Publicado 10/06/2026 10:27





Para montar o ranking, o principal ponto levado em consideração foi o valor estimado de transferência dos jogadores convocados para o Mundial. Na Amarelinha,



A Argentina também aparece entre as dez melhores, a única outra representante sul-americana. De resto, todas as seleções são europeias. Rio - O Brasil apareceu como a sétima seleção mais valiosa da Copa do Mundo em levantamento divulgado pelo Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory). Quem lidera a lista é a Inglaterra, seguida por França e Espanha.Para montar o ranking, o principal ponto levado em consideração foi o valor estimado de transferência dos jogadores convocados para o Mundial. Na Amarelinha, o destaque é Rayan, avaliado em 100 milhões de euros (cerca de R$ 597 milhões) A Argentina também aparece entre as dez melhores, a única outra representante sul-americana. De resto, todas as seleções são europeias.

Veja o ranking do CIES



1. Inglaterra - 1,454 bilhão de euros (R$ 8,6 bilhões)

2. França - 1,436 bilhão de euros (R$ 8,5 bilhões)

3. Espanha - 1,407 bilhão de euros (R$ 8,4 bilhões)

4. Alemanha - 1,085 bilhão de euros (R$ 6,4 bilhões)

5. Portugal - 910 milhões de euros (R$ 5,4 bilhões)

6. Holanda - 853 milhões de euros (R$ 5 bilhões)

7. Brasil - 821 milhões de euros (R$ 4,9 bilhões)

8. Argentina - 764 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões)

9. Bélgica - 700 milhões de euros (R$ 4,1 bilhões)

10. Noruega - 646 milhões de euros (R$ 3,8 bilhões)