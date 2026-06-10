Rayan é o mais valioso da seleção brasileira, avaliado em 100 milhões de euros (cerca de R$ 597 milhões) Mauro Pimentel / AFP
Para montar o ranking, o principal ponto levado em consideração foi o valor estimado de transferência dos jogadores convocados para o Mundial. Na Amarelinha, o destaque é Rayan, avaliado em 100 milhões de euros (cerca de R$ 597 milhões).
A Argentina também aparece entre as dez melhores, a única outra representante sul-americana. De resto, todas as seleções são europeias.
Veja o ranking do CIES
2. França - 1,436 bilhão de euros (R$ 8,5 bilhões)
3. Espanha - 1,407 bilhão de euros (R$ 8,4 bilhões)
4. Alemanha - 1,085 bilhão de euros (R$ 6,4 bilhões)
5. Portugal - 910 milhões de euros (R$ 5,4 bilhões)
6. Holanda - 853 milhões de euros (R$ 5 bilhões)
7. Brasil - 821 milhões de euros (R$ 4,9 bilhões)
8. Argentina - 764 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões)
9. Bélgica - 700 milhões de euros (R$ 4,1 bilhões)
10. Noruega - 646 milhões de euros (R$ 3,8 bilhões)
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