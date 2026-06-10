Rayan em treino da seleção brasileira - AFP

Rayan em treino da seleção brasileiraAFP

Publicado 10/06/2026 08:49

O atacante Rayan, do Bournemouth, foi escolhido pelo jornal espanhol 'Marca' como a sensação do Brasil na Copa do Mundo e uma das possíveis revelações do torneio. Em reportagem publicada nesta terça-feira (9), o portal ainda destaca o jogador como um possível sucessor de Adriano Imperador.



"Seus cerca de vinte gols pelo Vasco da Gama na temporada passada chamaram a atenção do Bournemouth, que investiu quase 30 milhões no último mercado de inverno para preencher o vazio deixado pela venda de Antoine Semenyo ao Manchester City. Alguns meses depois, após uma primeira convocação para a Copa do Mundo em março, esse valor já parece uma pechincha", aponta o texto.



O jornal ainda descreveu Rayan como um atleta de "potência pura", exaltando a sua capacidade de condução de bola e progredir nas defesas adversárias.

"Tem rendido mais atuando como ponta pela direita do que como centroavante. Nessa posição, encontra mais espaço para arrancar, puxar para dentro e exibir o verdadeiro canhão que possui na perna esquerda. Não pensa duas vezes antes de finalizar e mantém o gol sempre como objetivo principal. Em apenas 15 partidas pelos 'Cherries', já marcou cinco gols e distribuiu duas assistências. Devastador."



O Brasil estreia na Copa do Mundo neste sábado (13), às 19h, contra o Marrocos. A Seleção ainda enfrenta Haiti e Escócia, pelo grupo C.