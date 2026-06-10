A Argentina venceu a Islândia por 3 a 0 no último amistoso antes da Copa do Mundo, nesta terça-feira (9), no estádio Jordan-Hare, no Alabama. Valentín Barco, Lionel Messi e Thiago Almada marcaram para os atuais campeões do Mundial, em um jogo utilizado pelo técnico Lionel Scaloni para promover diversos testes na equipe.
A "Albiceleste" abriu o placar logo aos sete minutos. Em uma bola levantada na área islandesa, a defesa afastou o perigo para a entrada da área, e Barco pegou de primeira para fazer o primeiro. Depois disso, a equipe sul-americana seguiu tendo mais posse, mas sem muitas chances de perigo.
Já aos 24 minutos do segundo tempo, Messi, recuperado de um problema muscular sofrido há duas semanas, saiu do banco de reservas. Logo depois, ele enfiou grande bola para Lautaro Martínez, que sofreu o pênalti na saída do goleiro Ólafsson. O camisa 10 cobrou e fez 2 a 0.
Messi também participou da jogada do terceiro gol, aos 40 minutos. Ele tocou para De Paul, que fez o passe para Thiago Almada fechar o marcador.
A Argentina estreia na Copa do Mundo na próxima terça-feira (16), contra a Argélia, em Kansas, pelo grupo J. Os outros adversários são Áustria, no dia 22, e Jordânia, no dia 27.
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