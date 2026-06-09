Neymar está com a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 - Mauro Pimentel / AFP

Neymar está com a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026Mauro Pimentel / AFP

Publicado 09/06/2026 23:03 | Atualizado 09/06/2026 23:05

Estados Unidos - O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, valorizou a presença de Neymar na Copa do Mundo e fez elogios a ele durante a entrevista coletiva que concedeu nesta terça-feira (9). O alemão destacou que o camisa 10 do Brasil é um "jogador incrivelmente talentoso" e citou a personalidade do atacante.

"Um dos maiores nomes, assim como (Cristiano) Ronaldo e Messi. É um jogador incrivelmente talentoso, com grande personalidade. Tem a personalidade, confiança e qualidade para decidir partidas em qualquer nível. É só uma questão física, e eu não sei sobre isso. Ele está no time e, claro, torna seu time mais perigoso, e você está sempre na disputa quando se trata de Copas do Mundo e títulos. Isso é óbvio e torna tudo um pouco mais difícil para todos", disse Tuchel, que trabalhou com Neymar no PSG.

Thomas Tuchel é o técnico da seleção inglesa Henry Nicholls / AFP

Situação do camisa 10

Neymar passou por exame na segunda-feira (8) que apontou boa evolução na recuperação da lesão grau 2 na panturrilha direita. Apesar disso, está fora da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, sábado (13), contra Marrocos, às 19h (de Brasília).

Existe a expectativa de que ainda no fim desta semana ou no início da próxima ele possa começar os trabalhos no campo. Dessa forma, a programação da comissão técnica é tê-lo ao menos no banco de reservas na segunda rodada , contra o Haiti, no dia 19.