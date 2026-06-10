Repórter da Globo recebe arma e reage com bom humor - Reprodução de vídeo

Repórter da Globo recebe arma e reage com bom humorReprodução de vídeo

Publicado 10/06/2026 08:24 | Atualizado 10/06/2026 09:27

Rio - A repórter Sofia Miranda passou por uma situação inusitada durante uma reportagem ao vivo da GE TV no México, um países-sedes da Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira (9).

Conhecida pela espontaneidade, a jornalista foi surpreendida por uma arma ao vivo, sacada por um músico. Ainda não há informações se o revólver era de brinquedo ou não. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais.

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Nas imagens, é possível ver Sofia interagindo com um grupo de artistas, quando um deles saca uma arma e entrega a ela. A repórter pega o revólver e chega a comentar: "é pesado". Em seguida, a jornalista brincou com outro músico, que estava com um violão. "Toca, mané, toca!". Ele reagiu: ""Viva México" e "Viva Brasil". A profissional, por fim, devolveu a arma ao dono.

| Una reportera brasileña realizaba una transmisión en vivo junto con un grupo de mariachis cuando de repente uno de ellos sacó un revólver de su bolsillo.



VIVA MÉXICO JAJAJAJA pic.twitter.com/eiU6yqijzH — Sergio (@Seergiot3ck) June 9, 2026

O episódio gerou diversas reações dos internautas. Algumas pessoas explicaram que portar arma faz parte tradição dos mariachis. "O revólver é parte do traje de charro de gala e média gala, deve ir desabotoado e talvez por isso o passou à apresentadora", disse um usuário do X, antigo Twitter. "É parte da vestimenta clássica do mariachi, são falsas ou não trazem balas", esclareceu outro.

A naturalidade de Sofia em pegar a arma também foi apontada. "Sofia (a repórter) é do Rio de Janeiro. Nunca que teria medo de uma arma", afirmou um usuário da rede social. "A mona nem titubeia pega o 38tão na moral e tira onda", disparou outro. "Brasileiros são um sarro né, ela entra na onda ainda", opinou uma terceira pessoa.