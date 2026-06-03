Rayan em ação pela seleção brasileira - Mauro Pimentel / AFP

Rayan em ação pela seleção brasileiraMauro Pimentel / AFP

Publicado 03/06/2026 15:00 | Atualizado 03/06/2026 15:05

Rio - O Cies Football Observatory divulgou nesta quarta-feira (3) um levantamento com 50 jogadores mais valiosos do mundo. Ao todo, seis brasileiros aparecem na lista, sendo que quatro deles foram convocados para a Copa do Mundo de 2026. Entre eles, o atacante Rayan, do Bournemouth, da Inglaterra, é o mais valioso, avaliado em cerca de 100,3 milhões de euros (R$ 583 milhões).

O jogador brasileiro mais valioso do mundo é Estêvão, do Chelsea, da Inglaterra. O atacante é avaliado em cerca de 113,4 milhões de euros (R$ 659 milhões) e aparece em 18º lugar. João Pedro, também do Chelsea, aparece em 23º, seguido por Rayan, do Bournemouth, em 32º, Endrick, do Lyon, em 35º, Igor Thiago, do Brentford, em 44º, e Vini Jr, do Real Madrid, em 50º.

Destaque do Bournemouth, da Inglaterra, Rayan conseguiu uma vaga na Copa do Mundo de 2026 na reta final do ciclo. Revelado no Vasco, o atacante foi vendido para o clube inglês por 35 milhões de euros (R$ 219,1 milhões), sendo 28,5 milhões de euros (R$ 178,4 milhões) fixos, com outros 6,5 milhões de euros (R$ 40,6 milhões) por objetivos.

A lista é dominada pelos europeus. Lamine Yamal, do Barcelona, é considerado o jogador mais valioso do mundo, seguido por Erling Haaland, do Manchester City, e Kylian Mbappé, do Real Madrid. Yamal e Haaland ultrapassaram a marca do bilhão, enquanto Mbappé se aproximou da marca. Michael Olise, do Bayern de Munique, e Morgan Rogers, do Aston Villa, completam o top 5.

Jogadores mais valiosos do mundo:

1 - Lamine Yamal (Espanha) – € 358,1 milhões (R$ 2,08 bilhões)

2 - Erling Haaland (Noruega) – € 227,3 milhões (R$ 1,32 bilhão)

3 - Kylian Mbappé (França) – € 165,7 milhões (R$ 962,7 milhões)

4 - Michael Olise (França) – € 140,5 milhões (R$ 816,3 milhões)

5 - Morgan Rogers (Inglaterra) – € 136,8 milhões (R$ 794,8 milhões)

6 - Désiré Doué (França) – € 133,2 milhões (R$ 773,9 milhões)

7 - Kenan Yildiz (Turquia) – € 133,0 milhões (R$ 772,7 milhões)

8 - Nico O'Reilly (Inglaterra) – € 125,0 milhões (R$ 726,3 milhões)

9 - Arda Güler (Turquia) – € 124,8 milhões (R$ 725,1 milhões)

10 - Pau Cubarsí (Espanha) – € 124,6 milhões (R$ 723,9 milhões)

18 - Estêvão (Brasil) - € 113,4 milhões (R$ 659 milhões)

23 - João Pedro (Brasil) - € 108 milhões (R$ 627 milhões)

32 - Rayan (Brasil) - € 100,3 milhões (R$ 583 milhões)

35 - Endrick (Brasil) - € 95,5 milhões (R$ 555 milhões)

44 - Igor Thiago (Brasil) - € 85,6 milhões (R$ 497 milhões)

50 - Vini Jr (Brasil) - € 83,8 milhões (R$ 487 milhões)